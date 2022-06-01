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Тюменка посвятила спектакль истории жизни своего отца

Общество, 19:59 19 июня 2022

из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Медиаполис" во ВКонтакте

Автофикшн "Аэлита. Инвентаризация" представила жителям Тюмени менеджер проектов молодежного театрального центра "Космос" Аэлита Садретдинова. Показ состоялся в рамках проекта "Архивация нас", пишет "Тюменская область сегодня".

Автофикшн представляет собой рассказ о вещах, которые остались после смерти отца девушки. По ее словам, одна из частей спектакля предполагает работу зрителя с блокнотом ручной работы, наполненным артефактами, пробуждающими воспоминания о родном человеке. Также посетители могли увидеть видеоряд, найденный и оцифрованный на старых кассетах.

"Хотелось поделиться своим текущим эмоциональным состоянием. Я достаточно честна в этом повествовании. Не только перед зрителями, но и, в первую очередь, перед собой", – отметила Аэлита Садретдинова.

Также она презентовала зрителям интерактивный site-specific спектакль на тему отношений между соседями "Привет, сосед".

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# искусство , МТЦ Космос , спектакль

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