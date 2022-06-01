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В Тобольске ко Дню города обновят пешеходные переходы и светофоры гостевого маршрута

Экономика, 16:24 18 июня 2022

t-l.ru

Обновление городских пешеходных переходов и светофоров начнут с гостевого маршрута в Тобольске. Проект рассчитан на три года.

"До Дня города мы планируем завершить первый этап. В него вошла улица Ремезова и переулок Свердловский. Под замену идут стойки дорожных знаков, светофоров. После ремонта пешеходные переходы станут более безопасными и яркими. Они хорошо впишутся в исторический облик", - рассказал начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта Тобольска Федор Духно.

По его словам, также на гостевом маршруте появится проекция дорожной разметки и светодиодные знаки, а в целом заменят восемь пешеходных переходов и 2 светофора. Вернется и табло обратного отсчета времени.

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# ремонт дороги , Тобольск

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