Тюменские выпускники станцевали на набережной Туры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 700 тюменских выпускников закружились в вальсе на набережной Тюмени 18 июня.

"Вальс на набережной" стартовал с митингов памяти, которые прошли одновременно на двух площадках — у Вечного огня и у монумента "Прощание". Выпускники почтили память учащихся школ Тюмени, не вернувшихся с войны. На мемориальных пилонах памятника высечены фамилии 111 выпускников – трех девочек и 108 мальчиков.

"Стало доброй традицией встречать конец года с этого скорбного события. 77 лет прошло с момента окончания самой страшной войны человечества – Великой Отечественной войны. Сегодня мы можем встречать рассветы, строить планы на будущее благодаря поколению победителей. Вы поступите в высшие учебные заведения, свяжете будущее с профессией, которая вам интересна. Впереди у вас огромные возможности. Но я хочу, чтобы мы всегда помнили героев, которые сделали так, чтобы мы появились и могли жить", – сказал в приветственном слове глава города Руслан Кухарук.

На набережной - от лестницы у моста Влюбленных до подъема к улице Красина выпускники закружились в вальсе. Первый танец, посвященный участникам войны и труженикам тыла, они станцевали под композицию "Майский вальс". Затем поприветствовать участников долгожданного события вышли представители команды " Формейшн Вера дети" с танцем под песню "Школьная полька". Так как 2022 год – Год культурного наследия народов России, танцорам предложили сыграть в ручеек.

"Уже не одно поколение молодых тюменцев, встречают взрослую жизнь, на одном из излюбленных мест горожан и гостей Тюмени. Сегодня здесь ребята из всех школ города, кадеты, те ребята, которые уже сегодня прославляют наш город и регион – победители олимпиад, участники соревнований различного уровня, те, кто достигли успехов в культуре и искусстве. Уверен, что вы всю жизнь будете с гордостью говорить, что вы получили образование в самом лучшем городе – в Тюмени. Впереди ответственная пора. Это экзамены, выбор дальнейшего взрослого пути", – сказал Руслан Кухарук.

Отдельный танец школьники посвятили своим педагогам. Главным событием стала композиция, когда кавалеры пригласили дам и станцевали под песню "Вальс на набережной" в исполнении Дьяконова-Дьяченкова.

В завершении выпускники составили надпись "Любимая Тюмень", которую горожане могли запечатлеть сверху, и исполнили танец с родителями.

Выпускник Тюменского президентского училища Тимофей Еша считает, что праздник получился отличным. "Хорошие организация и программа. Выделили хороших хореографов, которые научили кадет танцевать. Они приезжали к нам в училище, обучали нас. За это им отдельное спасибо", – рассказал он.

"Вальс на набережной очень понравился. Зацепили трогательные слова. Было много людей, смотревших на нас, много сюрпризов. Мы не ожидали, что с нами будут маленькие танцоры. Они такие милые. Подготовка была довольно тяжелой", – поделилась выпускница школы №42 Кристина Сушкова.

К масштабному городскому мероприятию, которое стало девятым по счету, подготовились 370 пар — выпускники 11 классов тюменских школ, гимназий и лицеев, а также кадеты Тюменского президентского кадетского училища. Танцевальную подготовку выпускники прошли под руководством опытных хореографов центра "Формейшн Вера".

В 2022 году к тюменским ребятам присоединились восемь пар из Шороховской школы Исетского района.

Инна Пахомова