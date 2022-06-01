Владимир Якушев: высшими достижениями медицины становятся жизнь и здоровье человека

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Медицина – это тонкое искусство, где соединяются профессионализм и человечность, опыт и готовность рисковать.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя медицинских работников с профессиональным праздником.

"Медицина – это великое мастерство, высшим достижением которого становятся жизнь и здоровье человека. И каждый шаг к этой вершине – колоссальная ответственность", - отметил полпред.

Он добавил, что в Уральском федеральном округе в системе здравоохранения трудятся тысячи людей: врачей, медработников среднего и младшего звена, руководителей медучреждений.

"Благодаря вам качество медицины в наших регионах растет. Она становится доступной и своевременной. Вы постоянно повышаете свои компетенции, осваиваете новые технологии и оборудование", - подчеркнул полпред.

Владимир Якушев пожелал медикам профессиональных успехов и высоких достижений, добра, благополучия и счастья.