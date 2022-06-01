Тюменцы смогут узнать свой ВИЧ-статус в мобильной лаборатории

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Мобильный пункт тестирования на ВИЧ будет работать в Тюмени на Цветном бульваре возле цирка 22 июня.

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом, все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца, и узнать свой результат в течение пяти минут.

"От вас не потребуют никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех. Наши специалисты также ответят на интересующие вопросы, связанные с этим заболеванием", - отмечают организаторы.

Узнать свой ВИЧ-статус горожане могут и в Центре профилактики и борьбы со СПИДом (ул. Курортная, 28/1) с понедельника по субботу.

В Тюменской области проживает свыше 16 тысяч ВИЧ-положительных людей. Специалисты напоминают, что тест на ВИЧ необходимо делать минимум один раз в год.

Любовь Голышева