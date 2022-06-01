Третий этап опрессовок стартует в Тюмени 20 июня

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте (архив)

Третий этап опрессовок стартует в Тюмени 20 июня. В течение 12 дней горячей воды не будет в домах, расположенных в районах улиц Мельникайте, Широтной, Червишевского тракта, а также на Маяке.

Отметим, в ходе второго этапа опрессовок, который длился с 30 мая по 10 июня, специалисты проверили на прочность и плотность 74 км тепловых сетей города. Самыми частыми причинами выявленных повреждений стали коррозионный износ металла трубопроводов. Особое внимание сотрудники УСТЭК уделили тепловым сетям частного сектора Затюменской части города.

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность проводятся в Тюмени ежегодно в межотопительный период. Они представляют собой проверку методом повышения давления. Специалисты выявляют слабые места на трубопроводе и внутридомовых системах многоквартирных домов. На основании результатов проверки городу выдается паспорт готовности к следующему отопительному периоду.

Всего за летний период в Тюмени пройдет семь этапов гидравлических испытаний. Четвертый этап запланирован на период с 4 по 15 июля, пятый – с 18 по 29 июля, шестой – с 1 по 12 августа, седьмой – с 15 по 28 августа.

С полным списком адресов и графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться на сайте УСТЭК.

Любовь Голышева