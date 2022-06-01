  • 19 июня 202219.06.2022воскресенье
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: "Антей" был и остается культовым местом

Губернатор, 16:37 19 июня 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский клуб "Антей" был и остается культовым местом. Здесь создана особая атмосфера, особый дух, которые заложил Евгений Исидорович Колтун.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию "Антея". Глава региона впервые пришел в этот спортклуб в 1991 году.

"В клубе тренировалось много людей, которые были чемпионами мира, Европы, России. Это был особый пример - мы друг за другом тянулись", - отметил губернатор.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, торжественное собрание состоялось в ДК "Нефтяник" 19 июня. Его участниками стали бывшие и нынешние воспитанники учреждения. В холле разместили выставку, посвященную истории клуба.

С момента создания атлетического клуба спортсмены "Антея" под руководством основателя Евгения Колтуна завоевали более 250 медалей разного достоинства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Антей , Евгений Колтун

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 19.06.2022Александр Моор: "Антей" был и остается культовым местом
16:09 19.06.2022Александр Моор поздравил основателей "Антея" с юбилеем клуба
15:16 19.06.2022Александр Моор поздравил тюменского ветерана с вековым юбилеем
09:11 19.06.2022Александр Моор поблагодарил медицинских работников за помощь, милосердие и неравнодушие