Александр Моор: "Антей" был и остается культовым местом

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский клуб "Антей" был и остается культовым местом. Здесь создана особая атмосфера, особый дух, которые заложил Евгений Исидорович Колтун.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию "Антея". Глава региона впервые пришел в этот спортклуб в 1991 году.

"В клубе тренировалось много людей, которые были чемпионами мира, Европы, России. Это был особый пример - мы друг за другом тянулись", - отметил губернатор.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, торжественное собрание состоялось в ДК "Нефтяник" 19 июня. Его участниками стали бывшие и нынешние воспитанники учреждения. В холле разместили выставку, посвященную истории клуба.

С момента создания атлетического клуба спортсмены "Антея" под руководством основателя Евгения Колтуна завоевали более 250 медалей разного достоинства.