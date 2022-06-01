В Тюменской области 6 тыс. 519 га территорий обработали от клещей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Территории площадью 6 тыс. 519 га обработали от клещей в Тюменской области. Как сообщает информационный центр регионального правительства, план акарицидных обработок перевыполнен.

Работы проведены в местах массового отдыха жителей, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, на кладбищах.

Напомним, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

В Тюменской области с начала 2022 года прививки от клещевого вирусного энцефалита поставили более 76 тыс. человек.