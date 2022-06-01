  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 18..20 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 6 тыс. 519 га территорий обработали от клещей

Общество, 09:35 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Территории площадью 6 тыс. 519 га обработали от клещей в Тюменской области. Как сообщает информационный центр регионального правительства, план акарицидных обработок перевыполнен.

Работы проведены в местах массового отдыха жителей, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, на кладбищах.

Напомним, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

В Тюменской области с начала 2022 года прививки от клещевого вирусного энцефалита поставили более 76 тыс. человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акарицидная обработка , клещевой энцефалит , клещи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:41 20.06.2022ЕГЭ по информатике в Тюменской области сдадут 1257 выпускников
10:30 20.06.2022На Эльбрусе развернули флаг Тюменской области
10:19 20.06.2022Небольшое похолодание и дожди придут в Тюмень в середине недели
10:08 20.06.2022На Летнем кубке "Формейшн Вера дети" выступят 800 юных танцоров