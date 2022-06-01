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ЕГЭ по информатике в Тюменской области сдадут 1257 выпускников

Общество, 10:41 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 257 одиннадцатиклассников в Тюменской области сдадут ЕГЭ по информатике 20 и 21 июня.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, этот экзамен выбрали 11,1 % выпускников. В 2021 году аттестацию по информатике проходили 867 человек.

Основной период ЕГЭ стартовал 26 мая, он продлится до 2 июля. С 23 июня начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В регионе работают 50 пунктов проведения ЕГЭ, они оснащены системами видеонаблюдения и необходимым оборудованием.

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# выпускники , ЕГЭ

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