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Туристов Тюменской области проконсультируют по эпидситуации перед поездкой за рубеж

Общество, 18:43 20 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских туристов, отправляющихся в отпуск за рубеж, проконсультируют об эпидситуации в разных странах специалисты областного управления Роспотребнадзора. Горячая линия будет работать с 20 июня по 1 июля, сообщает ведомство.

"Специалисты ответят на вопросы граждан о правах потребителей при получении туристических услуг и правилах безопасного поведения на отдыхе, а также об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом по оспе обезьян, COVID-19", - уточняется в сообщении.

Получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20 31 11, 20 34 56 – отдел защиты прав потребителей (по туристическим услугам); 8 904 492 92 30 – отдел эпидемиологического надзора (по инфекционным угрозам); 8 (3452) 68-48-94 - консультационный пункт регионального центра гигиены и эпидемиологии.

Жители муниципальных районов Тюменской области могут обращаться на горячие линии территориальных отделов ведомства.

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# безопасность , горячая линия , Роспотребнадзор , туризм

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