Туристов Тюменской области проконсультируют по эпидситуации перед поездкой за рубеж
Тюменских туристов, отправляющихся в отпуск за рубеж, проконсультируют об эпидситуации в разных странах специалисты областного управления Роспотребнадзора. Горячая линия будет работать с 20 июня по 1 июля, сообщает ведомство.
"Специалисты ответят на вопросы граждан о правах потребителей при получении туристических услуг и правилах безопасного поведения на отдыхе, а также об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом по оспе обезьян, COVID-19", - уточняется в сообщении.
Получить консультацию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области можно по телефонам: 8 (3452) 20 31 11, 20 34 56 – отдел защиты прав потребителей (по туристическим услугам); 8 904 492 92 30 – отдел эпидемиологического надзора (по инфекционным угрозам); 8 (3452) 68-48-94 - консультационный пункт регионального центра гигиены и эпидемиологии.
Жители муниципальных районов Тюменской области могут обращаться на горячие линии территориальных отделов ведомства.