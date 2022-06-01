Медальон солдата Великой Отечественной войны передадут тюменским потомкам в День памяти и скорби

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Медальон солдата Великой Отечественной войны Степана Тюшнякова передадут в семью героя во Дворце творчества и спорта "Пионер" 22 июня. Церемония передачи пройдет в рамках литературно-музыкального проекта "Мы ничего не знаем о войне", посвященного 81 годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Отметим, стрелок Степан Тюшняков родился в Челябинской области в 1910 году. Был убит в августе 1942 года. Останки солдата и его медальон обнаружили поисковики весной 2021 года в Новгородской области. В графе медальона "адрес семьи" написано: г. Тюмень, ул. Водопроводная, дом 14.

Осенью 2021 года рядовой Тюшняков с отданием воинских почестей был погребен на мемориальном кладбище в деревне Давыдово Новгородской области. Специалисты Областного поискового центра им. Ольховского передадут личные вещи бойца его внучке Светлане Владимировне Поповой.