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Назначены новые руководители двух тюменских управ

Общество, 15:16 20 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководителем управы Калининского административного округа Тюмени станет Александр Сухомяткин, а Восточного административного округа – Евгений Триль. Распоряжение об этом главы города Руслана Кухарука вступит в силу 21 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общий стаж работы Александра Сухомяткина на муниципальной и государственной службе – более 35 лет. С 2007 года работает в администрации Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года – руководителем управы Восточного округа.

"Александр Николаевич прекрасно знает Калининский округ и будет применять приобретенный опыт при реализации городских программ", - прокомментировалм в пресс-службе.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Евгений Триль на муниципальной службе занят более 10 лет. Работал юристом в правовом департаменте администрации Тюмени, департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2017 года – заместитель руководителя управы Ленинского округа.

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

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# администрация Тюмени , Руслан Кухарук , управа

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