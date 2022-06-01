Назначены новые руководители двух тюменских управ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Руководителем управы Калининского административного округа Тюмени станет Александр Сухомяткин, а Восточного административного округа – Евгений Триль. Распоряжение об этом главы города Руслана Кухарука вступит в силу 21 июня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общий стаж работы Александра Сухомяткина на муниципальной и государственной службе – более 35 лет. С 2007 года работает в администрации Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года – руководителем управы Восточного округа.

"Александр Николаевич прекрасно знает Калининский округ и будет применять приобретенный опыт при реализации городских программ", - прокомментировалм в пресс-службе.

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Евгений Триль на муниципальной службе занят более 10 лет. Работал юристом в правовом департаменте администрации Тюмени, департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2017 года – заместитель руководителя управы Ленинского округа.