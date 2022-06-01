Тюменские абитуриенты могут дистанционно подать заявление на поступление в вуз

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году абитуриенты могут подавать заявления в вузы онлайн, без личного посещения приемных комиссий. На портале Госуслуг открыт суперсервис "Поступление в вуз онлайн".

Подать заявление абитуриенты могут в 5 вузов, на несколько направлений и специальностей. К сервису, сообщает пресс-служба Минцифры, сегодня подключены 974 вуза и их филиала, в том числе 77 частных высших учебных заведений.

Функционал суперсервиса, по словам замглавы Минцифры России Олега Качанова, значительно улучшен.

"Теперь он работает и для тех, кто поступает на внебюджет, а также целевые и льготные места бюджетного приема, - сообщил он. - Изменение статусов обновления конкурсных списков будет происходить в режиме реального времени — это важно для тех, кто подает заявления на несколько специальностей. Так они смогут следить за конкурсной ситуацией. Сервис доступен на портале Госуслуг. Абитуриентам понадобится подтвержденная учетная запись на Госуслугах".

Благодаря суперсервису, абитуриенты смогут выбрать подходящий вуз с любой формой обучения, загрузить через Госуслуги дополнительные документы по запросу вуза, отслеживать информацию о поступлении в вуз на портале Госуслуг независимо от способа подачи документов.

Также суперсервис позволит вовремя узнавать о датах дополнительных вступительных экзаменов, отслеживать свое место в конкурсных списках в режиме реального времени, подавать или отзывать согласие на зачисление через Госуслуги, узнавать о зачислении с помощью уведомления от вуза.

Кроме суперсервиса на Госуслугах абитуриенты могут подать заявления очно, через почту или лично в вузе.

30 июля будут изданы приказы о зачислении призеров олимпиад, льготников, а 9 августа — приказы о зачислении абитуриентов по общему конкурсу.