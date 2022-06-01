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На акции "Свеча памяти" в Тюмени воссоздадут пограничную заставу

Общество, 10:24 21 июня 2022

архив организации "Молодая гвардия" | Фото: архив организации "Молодая гвардия"

Ежегодная акция "Свеча памяти" состоится на Исторической площади в Тюмени 22 июня, начало в 4 часа, сообщает тюменское региональное отделение "Молодой гвардии".

Во время акции пройдет концерт с песнями и чтением траурных стихов. Также будет воссоздана пограничная застава в виде живого музея.

"Начало Великой Отечественной войны стало судьбоносным для нашего народа. Почтите память о героях вместе с нами", – сказали в общественной организации.

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# акция , Молодая гвардия

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