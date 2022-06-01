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Более трех тысяч человек прибыли в Тюменскую область по программе переселения соотечественников

Общество, 18:32 20 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более трех тыс. человек прибыли в Тюменскую область за девять лет работы программы переселения соотечественников, сообщает информационный центр правительства региона.

40% из них – с высшим образованием.

"Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов. Люди приезжают уже имея семьи и детей, но есть и такие, кто создает семью после переезда. Гражданам наш регион нравится, и они выбирают его как место для постоянного проживания", – сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Для каждого соотечественника индивидуально подбираются варианты трудоустройства, жилищного размещения, определения детей в дошкольные учреждения и школы. Также предусмотрена единовременная финансовая помощь.

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# соотечественники , трудоустройство

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