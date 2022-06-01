Тюменские строители проведут капремонт родильного дома и детского отделения в Краснодоне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы проведут капремонт родильного дома и детского отделения в Краснодоне. Реконструкция лечебных учреждений пройдет по соглашению о сотрудничестве, которое подписано между Тюменской областью, городом Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР, сообщили в правительстве Луганской народной республики.

"Планируется проведение капитального ремонта основного корпуса Краснодонского родильного дома, блоков А, Б, В главного корпуса и основного здания детского отделения центральной городской многопрофильной больницы", - уточняется в сообщении.

В настоящее время стационарные отделения, в которых планируется проведение капремонта, переведены в другие здания.

Напомним, cоглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Краснодоном и Краснодонским районом Луганской народной республики подписали глава региона Александр Моор и глава горрайадминистрации Сергей Козенко 5 июня.