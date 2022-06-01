Продолжительность дня в день летнего солнцестояния на широте Тюмени составит 17 часов 46 минут

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В день летнего солнестояния, 21 июня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.

"Высота Солнца достигает рекордных 57 градусов. Короткие белые ночи окутывают Тюмень покрывалом серебристых облаков, и только самые яркие звезды светят тем, кому не до сна", - отмечают астрономы "Старой башни".

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.