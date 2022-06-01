  • 21 июня 202221.06.2022вторник
  • USD56,1727
    EUR58,8003
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Продолжительность дня в день летнего солнцестояния на широте Тюмени составит 17 часов 46 минут

Общество, 12:36 21 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В день летнего солнестояния, 21 июня будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.

"Высота Солнца достигает рекордных 57 градусов. Короткие белые ночи окутывают Тюмень покрывалом серебристых облаков, и только самые яркие звезды светят тем, кому не до сна", - отмечают астрономы "Старой башни".

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# астрономы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 21.06.2022Продолжительность дня в день летнего солнцестояния на широте Тюмени составит 17 часов 46 минут
12:14 21.06.2022Высший пилотаж покажут на конкурсе профмастерства трактористы Тюменской области
11:52 21.06.2022Роспотребнадзор предупредил о мошеннических звонках от имени ведомства
11:30 21.06.2022В Ишиме школьница набрала на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам