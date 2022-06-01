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Работу в сфере промышленного производства предложат на ярмарке вакансий в Тюмени

Общество, 10:45 22 июня 2022

департамент труда и занятости населения во ВКонтакте | Фото: департамент труда и занятости населения во ВКонтакте

Вакансии предложат тюменцам на ярмарке рабочих мест в сфере промышленного производства 23 июня с 11 до 12 часов. Вход свободный без регистрации, сообщает областной центр занятости населения.

Корпус работодателей представят компания "Транснефть-Сибирь", производитель мебели "Заречье", отель "DoubleTree by Hilton" и кондитерская "Вена-Виолетта". Также рабочие места предложат "Завод ЖБИ–3", о"Мосдорстрой", филиал группы компаний по продаже, обслуживанию и утилизации авто "Сумотори".

Соискатели ознакомятся с вариантами тредоустройства, пообщаются с потенциальными работодателями.

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# Центр занятости населения , ярмарка вакансий

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