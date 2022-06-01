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Тюменские писатели передали свои книги жителям Донбасса

Общество, 18:10 21 июня 2022

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Тюменцы - члены Союза писателей России - приняли участие в акции по сбору книг для жителей освобожденных территорий Украины – книги принесли в исполком реготделения "Единой России", сообщает пресс-служба организации.

На Донбасс отправят книги Александра Новопашина, Леонида Иванова, Сергея Козлова, Аркадия Захарченко, Станислава Ломакина, Антонины Марковой, Григория Кайгородова, Ирины Катовой и других сибирских литераторов.

"Если кому-то лирические строки помогут поверить в то, что весь этот ужас обязательно прекратится и наступит мир, значит, мы, тюменские писатели, не зря отправляли свои книги людям, мечтающим о мирном небе", – подчеркнул Александр Новопашин.

Акцию по сбору книг для освобожденных территорий Украины "Единая Россия" объявила в преддверии Дня славянской письменности и культуры: библиотеки и школы ДНР и ЛНР испытывают дефицит русскоязычной литературы, в том числе классических произведений и детской литературы. Поэтому важно вернуть людям возможность жить, учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде.

"Мы видим как людям тяжело и понимаем, что они сейчас нуждаются не только в предметах первой необходимости, но и в литературе", – отметил секретарь тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях.

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# Донбасс , литература , писатели , союз писателей

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