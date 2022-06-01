Школьники-инженеры из Тюменской области создали лучшую нейросеть на хакатоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обученную нейронную сеть на базе данных ImageNet изменили и дополнительно обучили ребята из тюменской команды "Байконур (by RuGPT3)" на онлайн-хакатоне Школы программирования, в которой приняли участие молодые ИТ-специалисты из Тюменской и Оренбургской областей — всего 10 команд.

"Байконур (by RuGPT3)" предложил преобразовывать изображение товаров в векторные представления, которые сравниваются косинусным расстоянием – специальной метрикой схожести объектов. В итоге с самой минимальной ошибкой прогнозирования в 1.23 команда заняла первое место и забрала главный приз в 75 тыс. рублей. Все члены команды — ученики Тюменской школы юных нейроинженеров.

На протяжении 48 часов участники трудились над разработкой искусственной нейронной сети для применения прикладных задач в ритейле. Сейчас возможности нейронных сетей, в том числе на базе видеоаналитики, активно применяются в торговле для защиты от краж и мошенничества, мониторинга рабочего время и т. д. Кейс для участников разработала компания NTechLab, занимающаяся созданием систем видеонаблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта.

Второе место заняла команда из Оренбургской области "Двойной биг-мак с колой". Основой для их решения стала триплет-сеть — вид искусственной нейронной сети, которая состоит из одинаковых подсетей с идентичным набором весов. Иначе ее называют сиамской нейронной сетью и используют для анализа изображений. Ребята учили нейросеть сравнивать три разные картинки.

Участники "Команды Азамата" из Тюменской области также обучали нейронную сеть на основе триплета, но у них было меньше параметров, и сеть выдала ошибку 4.19. Команда заняла 3 место и забрала приз в 40 тыс. рублей.

"Такими мероприятиями мы стараемся привлечь юное поколение к ИТ-технологиям. Искусственный интеллект сейчас имеет огромное значение во всей цифровой экономике, в каждом секторе. Во многом благодаря нейротехнологиям нам удалось в трудный период пандемии наладить работу нашей системы здравоохранения, и это послужило толчком к дальнейшему прогрессу. Я очень рад, что такие молодые, перспективные и упорные люди уже готовы вместе с нами улучшать окружающий мир с помощью ИТ-технологий", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Следующий этап хакатона, но уже по другому кейсу начнется 24 июня. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на официальном сайте до 23 июня.

Организатором I этапа хакатона является департамент информатизации Тюменской области при поддержке генерального партнера NTechLab и министерства связи и цифрового развития Оренбургской области.