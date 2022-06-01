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В Исетском районе сварочные работы возле сухостоя стали причиной пожара

Происшествия, 12:46 22 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн рублей составил ущерб, причиненный природе жителем Исетского района. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, мужчина в период противопожарного режима занимался резкой металла. Произошло возгорание сухой травы, площадь пожара составила один гектар.

45-летний селянин был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 тыс. рублей.

Госохотдепартамент Тюменской области направил в Исетский районный суд иск о взыскании с виновника 1 млн 110 тыс. 500 рублей. Судебное заседание по делу состоится 12 июля.

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# Исетский район , особый противопожарный режим , пожароопасный сезон

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