Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

До 30 июня продлен режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России.

По данным Росавиации, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.