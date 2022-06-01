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Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 30 июня

Общество, 13:52 22 июня 2022

аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

До 30 июня продлен режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России.

По данным Росавиации, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России работают в штатном режиме.

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# режим ограничения полетов , Росавиация

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