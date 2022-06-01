Восемь студентов ТюмГУ стали победителями всероссийской олимпиады по юриспруденции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь бакалавров и магистрантов института государства и права Тюменского госуниверситета стали победителями Всероссийской студенческой олимпиады по направлению "Юриспруденция". В ее финале в Уральском государственном юридическом университете имени Яковлева приняли участие более сотни студентов из 16 вузов страны.

Участникам предстояло выполнить 50 тестовых заданий по 11 учебным дисциплинам юридического профиля и решить практические кейсы.

В номинации "Трудовое право и право социального обеспечения" первое место заняла Анастасия Звягинцева, в номинации "Уголовное право" первой стала Анна Еремина.

Второе место в номинации "Административное право" у Анны Гордеевой, в номинации "Земельное, градостроительное и экологическое право" — у Игоря Лихачева, в номинации "Конституционное право" — у Ярослава Бобкова, в номинация "Международное публичное право" – у Глеба Стадникова.

Третье место в номинации "Теория государства и права" у Алексея Ларионова, в номинации "Уголовный процесс" — у Анастасии Александровой.

В управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ отметили, что в этом году на бюджетной основе институт государства и права сможет принять 141 студента на первый курс бакалавриата, специалитета, магистратуры.