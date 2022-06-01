350 тысяч рублей выплатит батутный центр в Тюмени пострадавшей девочке

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

350 тыс. рублей моральной компенсации пострадавшей девочке выплатит батутный центр в Тюмени. Первоначально в иске было заявлено 500 тыс. рублей. Суд удовлетворил его частично

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, 23 декабря 2021 года в батутном центре 8-летняя девочка неудачно прыгнула на батуте и повредила ногу. В травматологии ей диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением костных осколков и назначили лечение.

Во время расследования выяснилось, что пострадавшую выпустили на батут без инструктажа и специальной разминки для детей перед прыжками.