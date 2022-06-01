На полигоне под Тюменью проходят учения резервистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Плановые учения боевого армейского резерва проходят на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища у оз. Андреевского. Вспоминают навыки и совершенствуют боевую выучку более 20 человек.

Как рассказал военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков, подразделение боевого армейского резерва создано в регионе в 2021 году, в настоящее в него входят более 450 человек. 23 июня участники учений отрабатывают действия разведывательно-диверсионной группы, в задачу которой входит нападение на колонну, доставка боеприпасов, эвакуация раненых и другие действия.

Отметим, что в некоторых регионах страны подразделения резерва стали появляться с 2015 года. В Тюменской области комплектацией полка занимаются военнослужащие Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

"Желание вступить в резерв и заключить контракт высказали граждане, находящиеся в запасе. Сборы проходят с различной периодичностью, это примерно 60 занятий в течение года", - добавил Алексей Куличков.

Николай Ступников