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В Тюменском районе семерых водителей лишили прав по медицинским показателям

Общество, 10:57 24 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семеро жителей Тюменского района, имеющие медицинские противопоказания для вождения, стали пешеходами по искам прокурора, сообщает региональная Госавтоинспекция. Причиной лишения водительских прав стали пьянство, наркомания и медицинские противопоказания.

Так, один из жителей Тюменского района получил водительское удостоверение в 2013 году, а с 2020 года он наблюдается у нарколога в связи с зависимостью от алкоголя.

Как отметили в ГИБДД Тюменской области, управление транспортом лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура района направила в суд семь административных исков о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил.

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# водительские права

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