В Тюменском районе семерых водителей лишили прав по медицинским показателям
Семеро жителей Тюменского района, имеющие медицинские противопоказания для вождения, стали пешеходами по искам прокурора, сообщает региональная Госавтоинспекция. Причиной лишения водительских прав стали пьянство, наркомания и медицинские противопоказания.
Так, один из жителей Тюменского района получил водительское удостоверение в 2013 году, а с 2020 года он наблюдается у нарколога в связи с зависимостью от алкоголя.
Как отметили в ГИБДД Тюменской области, управление транспортом лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает угрозу безопасности дорожного движения.
Прокуратура района направила в суд семь административных исков о прекращении у данных граждан права управления транспортными средствами. Суд требования прокурора удовлетворил.