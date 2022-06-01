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Владимир Якушев: Поставлена задача выйти на объемы ввода жилья не ниже прошлогодних показателей

Политика, 17:53 23 июня 2022

uralfo.gov.ru

Регионы Уральского федерального округа способны в 2022 году обеспечить уровень ввода жилья не ниже показателей прошлого года. Об этом заявил Владимир Якушев, который принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию. Основной темой стала реализация национальных и федеральных проектов по строительству школ, детских садов, дорог и других объектов инфраструктуры.

Участники обсудили текущие планы с учетом новых задач, поставленных 21 июня на заседании президиума Государственного совета по вопросам стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

"Глава государства поставил задачу не просто выполнить план, предусмотренный национальным проектом "Жилье и городская среда", но и обеспечить уровень ввода жилья не ниже показателей прошлого года. Для Уральского федерального округа это 7,6 миллионов квадратных метров жилья, - отметил полпред. - Задача сложная, но выполнимая. В первые пять месяцев этого года регионы округа набрали хороший темп, объемы ввода превысили показали аналогичного периода прошлого года. Самое важное сейчас – сохранить динамику и реализовать все намеченные планы".

По данным Росстата, в январе-мае 2022 года в Уральском федеральном округе введено 3,06 млн кв. м, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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# Владимир Якушев , национальный проект Жилье и городская среда

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