Участникам "Российской студвесны" от Тюменской области вручили благодарственные письма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

125 тюменским участникам Всероссийского фестиваля "Российская студвесна" вручили благодарственные письма в региональном правительстве 23 июня. 39 студентов колледжей и техникумов из девяти учебных заведений Тюменской области привезли домой из Челябинска 11 наград. 86 студентов вузов из пяти учебных заведений завоевали 17 наград в Самаре. Всего они показали 50 номеров.

Ребят приветствовал начальник управления финансов и организационной работы департамента общественных связей Тюменской области Антон Пермяков. Он отметил, что "Российская студвесна" вузов и ссузов – грандиозное событие, которое дает новые контакты, развитие и точки роста.

"Желаю яркую звезду, которая загорелась у вас внутри, благодаря участию в студвесне, сохранить и пронести через всю жизнь. Эта память о добром и вечном будет помогать вам в каждую минуту жизни, в том числе трудную. Вы достойно представили Тюменскую область, гордимся вами!" - подчеркнул Пермяков и добавил, что со своей студенческой командой он общается до сих пор.

Своими эмоциями поделилась руководитель студенческой делегации колледжей и техникумов Ольга Ильмендеева: "Студвесна для профессиональных образовательных организаций прошла впервые, у нас не было региональной программы, но при этом мы закрыли почти все творческие направления и в каждом взяли какое-то место. Сдружились и создали настоящую творческую команду".

Руководитель вузовской сборной Илья Титов рассказал, что Тюменская область на России традиционно является лидером студенческого творчества, задает определенный тренд. Об этом говорит максимальное количество зрителей, которые приходят конкретно на Тюмень, отдавая ей предпочтение среди других региональных программ.

"Студвесна – это серьезный конкурс, из 3,5 тысяч ребят с регионального этапа в делегацию на федеральный уровень прошли 80 человек. Событие – отличная стартовая площадка, на которой человека замечают и в дальнейшем поддерживают на разных уровнях. Поэтому студенты каждый год готовятся и придумывают что-то новое. Это такая машина, которая не останавливается", - заявил он.

Илья Титов мечтает о том, чтобы "Российская студвесна" вновь, как в 2011 году, прошла в Тюмени, чтобы город напитался энергией молодости, творчества и успеха.

Кстати, своим рецептом успеха поделился первокурсник Тюменского индустриального университета Ефим Кондрашин: "Не нужно стесняться, подойди и скажи "привет", тебя запомнят. Помимо самовыражения, студенческая весна – это возможность дружить с ребятами сейчас и общаться с ними во взрослой жизни". Ефим стал лауреатом 3 степени со своей партнершей Дариной Гюльметовой с бально-спортивным танцем "Любовь и семечки".

Инна Кондрашкина