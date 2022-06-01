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Ребята из поселка Ингаир попросили у главы Тобольского района детскую площадку

Общество, 16:28 24 июня 2022

скриншот видео из аккаунта Леонида Митрюшкина во ВКонтакте | Фото: скриншот видео из аккаунта Леонида Митрюшкина во ВКонтакте

Письмо с просьбой о детской площадке написали ребята из п. Ингаир главе Тобольского района Леониду Митрюшкину. Об этом сообщает Telеgram-канал администрации муниципалитета.

Руководитель района поехал в Ингаир, встретился с детьми и их родителями.

"Объяснил, что прямо сейчас купить и поставить игровой городок не получится. На это нужны время и средства. Деньги можно получить по инициативному бюджетированию. Это направление сейчас активно развивает правительство Тюменской области, - пояснил Леонид Митрюшкин. - На общественные проекты по благоустройству есть специальные гранты. Активным жителям нужно объединиться, подумать, что они хотят улучшить в своем сельском поселении и заявить проект. Планируем, что этим летом у ингаирских ребятишек появится спортивная площадка, а детскую они выберут сами на следующий год", - написал в соцсетях Леонид Митрюшкин.

Поселок Ингаир - это небольшая железнодорожная станция. Здесь пять двухэтажек, детский сад, ФАП и клуб. Постоянно проживают около 50 детей.

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# Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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