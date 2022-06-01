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Городской фестиваль от креативных предпринимателей "Джем" пройдет в арт-пространстве "Гаражи"

Общество, 16:16 24 июня 2022

vk.com/jamtmn | Фото: vk.com/jamtmn

Городской фестиваль от креативных предпринимателей "Джем" пройдет в арт-пространстве "Гаражи" (ул. Володарского, 27/1) в Тюмени 25 и 26 июня.

Об этом сообщили в тюменском агентстве развития креативных индустрий 24 июня.

В первый день фестиваля - 25 июня - на площадке, которая будет работать с 12 часов до 20 часов пройдут ярмарка "Hobbymarket72" для любителей изделий ручной работы, мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению имбирных пряников. Детей обещают угостить сладкой ватой и научить создавать авиамодели. Завершится день уроком парных танцев и танцевальным Open air.

Во второй день - 26 июня - фестиваль начнется в 12 часов детской ярмаркой "KID'S MARKET", где они выступят в роли продавцов. Рядом развернется гаражная распродажа. На протяжении дня пройдут трансформационная игра "Хочу.Могу.Буду", художественные мастер-классы, разговорный клуб и настольные игры на английском с носителем языка. Вечер закроют танцевальный мастер-класс, который плавно перейдет в вечеринку с сетами от тюменских ди-джеев.

Более подробное расписание здесь.

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# креативные индустрии , предприниматели , фестиваль

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