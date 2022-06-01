Частицу мощей святой великомученицы Варвары на два дня доставят в Тюмень

| Фото: pravoslavie.ru | Фото: pravoslavie.ru

Ковчег с частицей мощей святой великомученицы Варвары доставят в Тюмень 25 июня. Об этом сообщает авиакомпания "ЮТэйр". 27 июня реликвия будет возвращена в Москву.

Отметим, что святая Варвара считается покровительницей сотрудников горной промышленности, военнослужащих и защитницей всех людей от внезапной и насильственной смерти.

"Мы с готовностью откликаемся на просьбы представителей духовенства и рады помочь верующим. Обладая одной из самых разветвленных маршрутных сетей в стране, авиакомпания не единожды принимала участие в перевозке Благодатного огня. Это большая честь для нас", — рассказал гендиректор ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.