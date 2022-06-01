Тюменцев приглашают присоединиться к фестивалю в честь Дня молодежи в режиме онлайн

К фестивалю в честь Дня молодежи тюменцы могут присоединиться онлайн на сайте 26 июня.

Как отмечают организаторы, фестивали пройдут также в Москве, Калининграде, Казани, Владивостоке, Махачкале, Нижнем Новгороде, Мурманске, Красноярске, Екатеринбурге и на мысе Тарханкут в Крыму.

Каждый фестиваль будет включать различные тематические зоны. Помимо развлекательных мероприятий подготовлена образовательная программа. Гости смогут посетить ярмарку вакансий, биржу летних стажировок и лекции интересных спикеров, принять участие в творческих мастер-классах, попробовать себя в качестве волонтера.

"Участников ждет насыщенная программа, где можно будет не только "отметить молодость", но и максимально полезно провести время", — рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.

Для участия в фестивалях нужно зарегистрироваться на сайте деньмолодёжи2022.рф и получить бесплатный электронный билет.

Для тех, кто хочет присоединиться к фестивалю онлайн, на сайте будет вестись прямая трансляция с площадок мероприятия.