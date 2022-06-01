Тюменцев призывают не бояться брать животных из приюта с помощью фотопроекта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка Евгения Белоусова создала фотопроект о людях, которые взяли своих питомцев из приюта или подобрали на улице. Через личные истории девушка показывает, что и беспризорные животные могут стать хорошими друзьями и членами семьи.

Евгения долгое время занималась зоозащитой, помогала приютам. Когда заканчивала университет по направлению "Журналистика", выбрала для дипломной работы фотопроект о животных.

"Моей гипотезой было то, что люди часто не берут животных с болезнями или без родословной из приютов, потому что боятся. В результате приюты переполнены. Своим фотопроектом я бы хотела показать людям, что в хороших, надежных руках сможет расцвести любой питомец, — говорит Евгения.

Сейчас познакомиться с фотопроектом можно в группе молодежной организации помощи животным "Ладонь и лапа", в будущем Евгения Белоусова хочет сделать фотовыставку по проекту, пишет "Тюменская область сегодня".