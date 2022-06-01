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Юные тюменцы обучились в школе реставратора

Общество, 10:15 26 июня 2022

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

26 артефактов времен Великой Отечественной войны восстановили юные поисковики в рамках обучения в "Школе реставратора". Осенью восстановленные предметы представят в передвижных музейных экспозициях.

35 школьников прослушали лекции об обмундировании и вооружении Красной армии и узнали о способах восстановления артефактов, после чего приступили к реставрации. Обучение в "Школе реставратора" продлилось две недели, сообщает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского.

Поисковики из года в год совершенствуют программу обучения. На этот раз воспитанники Тюменского регионального отделения "Поисковое движение России" научились возвращать механизмам подвижность и опробовали новые методы реставрации кожаных изделий. Впервые за 8 лет реализации проекта ребята работали не только с металлом и кожей, но и с деревом: курительной трубкой, медицинской шиной и прикладом оружия.

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# школа реставратора

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