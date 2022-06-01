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Об обрядах предков расскажут на фестивале в день Ивана Купалы в Заводоуковске

Общество, 12:34 26 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народные обрядовые игры, плетение венков и роспись оберегов ждут школьников в день Ивана Купалы в Заводоуковске 7 июля. Фестиваль станет частью проекта "Творческий центр Лад".

Через обрядовый праздник дети узнают о традициях предков и истории малой родины, научатся основам народных ремесел, пишет "Мегатюмень".

"В настоящее время знания об обрядовых праздниках и обрядах утрачиваются. Наш проект направлен на то, чтобы сохранить знания и умения прошлых поколений, их бесценный опыт и мудрость", — считает организатор фестиваля Яна Косаченко.

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# Иван Купала , традиции

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