Работы участников проекта "Лес.Космос" увидят тюменцы

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Работы участников проекта "Лес.Космос" представят в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А) в Тюмени 28 и 29 июня.

"Лес" — спектакль петербургского режиссера Бориса Павловича, составленный из нескольких работ по философии Владимира Бибихина. Тюменский "Лес.Космос" существует несколько месяцев, участники собирались на ридинг-клубы, где читали и разбирали труды философа.

28 июня в 19 часов 30 минут любой желающий может прийти на встречу-знакомство. Участники расскажут о концепции "Леса" и о своей работе над эскизами спектаклей. 29 июня в 19 часов 30 минут начнутся показы. Всего будет представлено шесть работ, каждая из которых связана с философией Владимира Бибихина: "Лес.Прогулка" о невидимых связях между людьми, "Лес.Отражение" — о том, что люди готовы услышать, а что нет, и другие.