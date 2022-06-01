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Более 170 кг незадекларированной овечьей шерсти из Казахстана уничтожат в Тюмени

Общество, 11:32 27 июня 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

176 кг овечьей шерсти стоимостью более восьми тысяч рублей, конфискованной у перевозчика ООО "Центр таможенного оформления", уничтожат по решению Центрального районного суда Тюмени, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Как известно из материалов административного дела, 15 января в зону контроля тюменской таможни из Казахстана прибыла фура перевозчика. Таможенники нашли в ее грузовом отсеке спрессованные тюки с мытой овечьей шерстью.

Вес груза нетто составил 20 тонн 176,35 кг, что более чем на 170 кг превышало заявленное в декларации. Было возбуждено административное производство, материалы дела переданы в суд.

Заказчик товара заявил, что шерсть перед отгрузкой была высушена, но при транспортировке могла напитаться влагой из-за резкого перепада температуры в пути. Суд не принял это обстоятельство и квалифицировал действия ООО "Центр таможенного оформления" как недекларирование товара.

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# суд , таможня

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