Председателем союза почетных граждан Тюменской области избран Юрий Неёлов

Юрий Неелов, слева | Фото: Ямал.Официально Юрий Неелов, слева | Фото: Ямал.Официально

Председателем союза почетных граждан Тюменской области избран первый губернатор Ямала, почетный гражданин Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов, его заместителем - заслуженный геолог РФ, почетный гражданин Тюменской области и Ямала Анатолий Брехунцов. Таково решение принято на конференции союза почетных граждан Тюменской области, которая прошла в региональном парламенте с использованием режима ВКС.

Союз почетных граждан Тюменской области создан совместным распоряжением главы региона и председателя областного парламента 15 июня 2022 года. Звания "Почетный гражданин Тюменской области", по словам председателя облдумы Сергея Корепанова, удостоены двадцать два человека, пятерых, к сожалению, уже нет с нами. "Среди основных направлений деятельности, – взаимодействие с гражданским обществом для консолидации социально активных жителей, вовлеченности их в решение актуальных задач регионального и местного значения, организация мероприятий, способствующих сплоченности людей на основе патриотических убеждений и уважения к историко-культурному наследию и традициям народов России и Тюменской области", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик рассказала об организации и порядке работы совета вновь созданной организации, и подчеркнула, что ему предстоит занять серьезное место в общественной жизни региона.

"Почетные граждане Тюменской области – это люди, внесшие огромный вклад в развитие нашего региона. Их потенциал огромен и он должен служить на благо дальнейшего, эффективного развития нашей области", - считает она.