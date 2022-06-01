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В Финансово-экономическом институте ТюмГУ модернизировали столовую и аудитории

Общество, 11:32 27 июня 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 179 с 50 увеличилось количество посадочных мест в столовой в здании Финансово-экономического института ТюмГУ, где завершен капитальный ремонт.

Как сообщает пресс-служба вуза, здесь заменили оборудование, обновили системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Модернизированная столовая откроет двери для студентов с 1 сентября.

Кроме того, в здании отремонтировали кровлю и аудитории на четвертом этаже для размещения Политехнической школы. Классы оборудовали мультимедийной и компьютерной техникой для лекций и практических занятий.

Еще несколько учебных и лекционных аудиторий отремонтируют во втором полугодии 2022 года. Готовится проектная документация по капремонту входной группы, холла и помещений первого этажа ФЭИ.

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# ремонт , ТюмГУ

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