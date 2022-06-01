Волонтеры восстанавливают каменный дом XIX века в Ембаево

| Фото: группа "Том Сойер фест - Ембаево" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер фест - Ембаево" ВКонтакте

Третий сезон фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест" стартовал в с. Ембаево Тюменского района. Добровольцы продолжают восстанавливать каменный дом конца XIX века на ул. Советской, 88, сообщил информационному агентству "Тюменская линия" координатор фестиваля Марсель Фаттахов.

"Основная задача на этот сезон — завершить работы по цокольному этажу и при возможности застеклить там окна, чтобы внутрь не попадала влага", — рассказал он. Там предстоит выровнять грунт — вынести излишки песка, очистить рамы окон.

Здание не носит статуса памятника архитектуры, но обладает богатой историей. Оно построено в 1888 году. Ценность заключается в том, что оно на протяжении всей своей истории было центром социальной жизни села. До революции здесь жил преподаватель Юсуп Сагитов, с 1928 года здание стало одним из корпусов школы крестьянской молодежи, во время Великой Отечественной войны и после ее окончания здесь размещался детский дом для детей из блокадного Ленинграда, позже здание вернули в пользование школы.

Последние 30 лет здесь размещались отделения почты и банка. С 2012 года оно пустует. После завершения работ на объекте муниципалитет планирует вернуть зданию социальную функцию — разместить здесь экспозиции Ембаевского краеведческого музея.

При работах на объекте волонтеры нашли три монеты 1910–1930-х годов, куклу-укутыш — игрушку, сохранившуюся со времен размещения здесь детского дома, дореволюционный амбарный замок, утюг на углях и другие предметы прежних времен.

Уточнить график работ на объекте можно в группе "Том Сойер фест — Ембаево" во ВКонтакте.

Влада Нерадовская