  • 27 июня 202227.06.2022понедельник
  • USD53,3234
    EUR55,9640
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские власти опровергли информацию об открытии холерного госпиталя в Тобольске

Общество, 17:13 27 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информация о наличии холерного госпиталя на базе Областной больницы № 3 в Тобольске, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Объявления с надписями "Вход сотрудников холерного госпиталя" и "Зеленая зона" были на дверях инфекционного отделения больницы в рамках учебно-тренировочных занятий", — пояснили в ведомстве.

Специалисты отрабатывали санитарно-противоэпидические мероприятия по оказанию помощи при особо опасной инфекции, к этому моменту все тренировки завершены, информационные материалы сняты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больницы , фейк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:25 27.06.2022Улица Амурская в Тюмени будет закрыта для проезда до 3 августа
17:14 27.06.2022Эксперты и ученые обсудят вопросы здоровьесбережения в Тюменской области
17:13 27.06.2022Тюменские власти опровергли информацию об открытии холерного госпиталя в Тобольске
17:03 27.06.2022Тюменский технопарк вошел в тройку сильнейших региональных операторов "Сколково"