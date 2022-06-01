Тюменские власти опровергли информацию об открытии холерного госпиталя в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информация о наличии холерного госпиталя на базе Областной больницы № 3 в Тобольске, появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, заявили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Объявления с надписями "Вход сотрудников холерного госпиталя" и "Зеленая зона" были на дверях инфекционного отделения больницы в рамках учебно-тренировочных занятий", — пояснили в ведомстве.

Специалисты отрабатывали санитарно-противоэпидические мероприятия по оказанию помощи при особо опасной инфекции, к этому моменту все тренировки завершены, информационные материалы сняты.