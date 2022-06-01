Детское питание и лекарства вошли в перечень приоритетного импорта в Россию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о расширении перечня приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортёры могут взять льготный кредит, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение, сообщается на сайте правительства, поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров.

В обновлённый перечень, в том числе, вошли орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания, дополнительные наименования лекарственных средств и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования.

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была запущена в мае. С её помощью импортёры могут взять заём по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Сейчас это около 5,8%. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. На эти цели Правительство уже выделило свыше 37 млрд рублей.

Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, зависит от целей займа. Для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств производства – три года.