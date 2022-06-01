Режим ограничения полетов в южные аэропорты России продлен до 6 июля

| Фото: аэропорт Рощино | Фото: аэропорт Рощино

Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 6 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.