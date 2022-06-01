Школьник из Тюмени принял участие в обсуждении детских и молодежных движений России

| Фото: региональное отделение РДШ Тюменской области | Фото: региональное отделение РДШ Тюменской области

Тюменский школьник Артем Шкетин принял участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Мероприятие было посвящено теме духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель медийного направления Российского движения школьников Тюменской области Владислав Мухин, участниками заседания стали всего два российских школьника – ученик тюменской школы № 27 Артем Шкетин и Рифат Ахметзянов из Ульяновской области.

Заседание прошло в Екатерининском зале большого Кремлевского дворца. Участие в обсуждении приняли министр просвещения России Сергей Кравцов, председатель РДШ Сергей Рязанский, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие гости.

"Школьники Рифат Ахметзянов и Артем Шкетин рассказали о своем видении концепции будущей общественной организации детей и молодежи. Ребята выступили за поддержку детских и молодежных инициатив от государства, рассказали о необходимости системы самоуправления и выбора направления деятельности, предложили систему стажировок для возможности обмена опытом с уже существующими общественными организациями", - рассказал Владислав Мухин.

Сам Артем назвал мероприятие интересным и полезным. Он увидел работу совета при президенте изнутри, послушал выступления опытных политиков и деятелей культуры, получил достойный опыт.

"В Екатерининском зале Кремля были подняты самые важные вопросы о детстве, детском кинематографе, образовании, детских центрах, вожатстве. Самым главным для меня стал вопрос о новом Российском движении детей и молодежи. Я участвовал в подготовке тезисов для выступления, а Рифат Ахметзянов и участница конкурса "Большая перемена" Анастасия вместе с сопредседателем РДШ Дамиром Фаттаховым осветили аспекты, которые волнуют участников существующих общественных организаций", - поделился Артем Шкетин.

Школьник добавил, что актуальными для него стали многие темы. А благодаря участию в мероприятии родились новые идеи на будущее.

Любовь Голышева