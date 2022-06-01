Виктор Тренёв присоединился к тренерскому составу ФК "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

42-летний тюменский специалист Виктор Тренёв присоединился к помощникам тренера футбольного клуба "Тюмень". В тренерском штабе коллектива состоят Тарас Тризне, Валерий Алескаров и Павел Тренихин, возглавляет Игорь Меньщиков, сообщает пресс-служба клуба.

Виктор Тренёв в тюменском клубе раньше работал с детьми, возглавлял дубль, был тренером основного состава. Часть прошлого сезона он возглавлял красноярский "Енисей" в первом дивизионе ФНЛ.

Добавим, тюменские футболисты приступили к домашнему предсезонному сбору. В них участвуют футболисты, выступавшие в прошлом сезоне и имеющие контракт с клубом; те, кто играл в прошлом сезоне, но пока не имеют трудового соглашения; дублеры; игроки, прибывшие в "Тюмень" на просмотр.

В домашний сбор входят тренировки на газоне и в тренажёрном зале, кроссы в экопарке. Предусмотрены и контрольные матчи. Ближайший из них состоится 2 июля с "Челябинском". Через неделю тюменцы вновь сыграют с этой командой. На 13 июля запланирован выездной матч против "Урала-2" из Екатеринбурга.