На 32,5 % увеличился объем закупок у малого и среднего бизнеса в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 32,5% увеличился объем закупок у малого и среднего бизнеса в Тюменской области с января по май 2022 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая сумма заключенных контрактов составила 9,4 млрд рублей, тогда как в 2021 году - 7,1 млрд, сообщили в управлении госзакупок Тюменской области.

При этом количество самих контрактов изменилось несущественно - с 1 тыс. 990 в 2021 г. до 2 тыс. 222 в текущем. Прирост составил 11,65%.

"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года можно отметить, что в целом уровень закупок среди СМП остался на прежнем уровне, с тенденцией к планомерному увеличению", - уточнили в ведомстве.

Вместе с тем отметили, что в 2022 г. определены льготные условия участия субъектов малого предпринимательства в закупках. К примеру, оплата контрактов теперь составляет не более 10 рабочих дней, а со следующего года ее снизят до семи. Тогда как по общему правилу на расчет с поставщиком отводится 30 дней. Также с предпринимателя теперь не требуют финансового обеспечения для исполнения контракта.

Кроме того, для поддержки поставщиков по 44-ФЗ стороны государственных контрактов получили возможность изменять их условия при форс-мажорных обстоятельствах. А региональные и местные власти могут согласовывать дополнительные основания для закупок у единственного поставщика. И установлены правила списания пени и штрафов по госконтрактам.

Оксана Корнеенкова