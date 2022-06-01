Андрей Пантелеев: на российском рынке нефтесервиса складывается новая модель

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Технологический акселератор провел Нефтегазовый кластер Тюменской области с концерном ВКО "Алмаз-Антей" в Нижнем Новгороде 28 июня. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

Цель акселератора — создание прорывных технологий для топливно-энергетического комплекса. Если у разработчиков есть хорошая идея, то "Алмаз-Антей" готов помочь: дать свои площади и компетенции, создать совместные предприятия.

Напомним, ранее был объявлен прием заявок в технологический акселератор. Приглашались перспективные российские компании для решения производственных задач предприятий ТЭК, нуждающихся в импортозамещении. В итоге организаторам направили больше 350 проектов со всей страны. Из них 28 июня представили 60 наиболее интересных. "Это малый бизнес. Для них теперь открыт рынок нефтесервиса. Ранее его наглухо занимала и зачищала "большая иностранная четверка", – написал в своем Telegram-канале Андрей Пантелеев.

По его словам, на российском рынке нефтесервиса складывается новая модель. "Алмаз-Антей" сейчас видят в качестве технологического интегратора с мощным ресурсом, который может объединить усилия отдельных предприятий и дать ТЭК необходимое высокотехнологичное оборудование и сервис, а дальше — опыт и экспорт.

"Мы понимаем, что малым предприятиям крайне сложно выстраивать отношения. Сегодня был хороший вопрос от одной тюменской компании, касающийся авансов и помощи. Ответ такой: нужно интегрироваться с крупным промышленным предприятием, которое имеет всю необходимую технологическую цепочку для реализации проектов. С крупным легче договариваться, чем с малым. Встраивание малых, средних предприятий в эту технологическую цепочку крупного интегратора – это прорывной шаг, который в отрасли ТЭК должен заместить возможный уход иностранных компаний", – сказал Андрей Пантелеев.

Инна Пахомова