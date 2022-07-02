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В Тюменской области в 2022 году восстановят 7 тыс. га лессов, поврежденных пожарами 2021 года

Общество, 15:01 02 июля 2022

департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

На участках лесов, поврежденных пожарами 2021 года, этим летом ведется активная работа по их восстановлению. Об этом на заседании общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области, рассказала исполняющая обязанности начальника отдела мониторинга, охраны и защиты лесов Наталья Баева.

В 2022 году, по ее данным, запланировано восстановить 6,94 тыс.га, в том числе путем создания искусственных насаждений 3,2 тыс.га.

"Посадка лесных культур требует от лесоводов многодневной кропотливой подготовки, - отметила она. - На текущий момент лесовосстановление выполнено на площади свыше 3,0 тыс. га, в том числе путем создания искусственных насаждений – 2,2 тыс. га. Высадка сеянцев выполняется, в том числе, на участках лесного фонда, поврежденных лесными пожарами 2021 года".

Осенью 2022 года планируется проведение массовой акции по посадке деревьев в 22 лесничествах.

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# леса , пожароопасный сезон

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