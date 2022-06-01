12 техникумов и колледжей Тюменской области готовы принимать заявления через госуслуги

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12 техникумов и колледжей Тюменской области готовы принимать заявления на зачисление через Госуслуги. Сервис "Приём на обучение по программам среднего профессионального образования" стал доступен абитуриентам ссузов региона в этом году, сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области 29 июня.

Чтобы заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг, выпускнику необходимо указать уровень образования, выбрать учебное заведение, перечислить свои достижения. А также приложить сканированную копию аттестата и внести данные родителей.

При этом, на то, чтобы определиться с учебным заведением, у выпускников есть два месяца. Прием документов завершается 15 августа.