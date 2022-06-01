Понятие "образовательная услуга" исключили из закона об образовании

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Понятие "образовательная услуга" исключили из закона об образовании. Поправки к документу приняты в третьем чтении на заседании Госдумы 29 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Педагоги занимаются обучением и воспитанием подрастающего поколения, а не оказывают услугу. На это часто обращали внимание и сами представители педагогического сообщества", — подчеркнул он в своем обращении.

По мнению Вячеслава Володина, обновленный закон будет способствовать повышению престижа профессии учителя.

Отметим, что ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект, который снимает с учителей бюрократическую нагрузку. Минпросвещения создаст четкий перечень документов, который должна предоставлять школа. Таким образом педагоги будут заполнять меньше отчетов и у них высвободится больше времени для непосредственной работы с учениками.